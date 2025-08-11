Centro storico di Castellaneta: in arrivo la “Sagra da Far’nèdd’ e dei sapori di Puglia – Città di Rodolfo Valentino”

Domenica 17 agosto la 20esima edizione nella città del mito

Un percorso eno- gastronomico lungo 2 km che irradierà con i sapori e tanta musica,tutto il centro storico partendo da Piazza Umberto I.

Quella che viene considerata come una delle più grandi sagre d’ Italia, avrà inizio dalle ore 20 e ha come obiettivo la promozione turistica e culturale del posto.

Organizzata dall’ associazione UniComArt (l’unione di commercianti, artigiani e artisti di Castellaneta) sostenuta dalla Fondazione Rodolfo Valentino ,patrocinata da Comune di Castellaneta e Regione Puglia.

Non è obbligatorio partecipare al percorso enogastronomico, chiunque però può godere di un’atmosfera unica e scoprire le bellezze del centro storico di Castellaneta ascoltando buona musica e curiosando tra i tanti mercatini allestiti dai commercianti locali.

Dall’ antipasto al dolce,piatti tipici, sotto le note

della musica popolare e folkloristica dei Go Man, Sally Cangiano e Pino Mazzarano, Lory Zippo, il Gruppo di Ricerca Popolare, Umberto Viggiano Gypsy Trio, Sound Beat Band, Francesco Greco, gli Sfk e i Phonetica.

Anche quest’anno, la direzione artistica è curata dal musicista castellanetano Damiano Carenza.

Ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori e coinvolge direttamente produttori, forni, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, bar e commercianti locali .

È già possibile prenotare ticket per le degustazioni, consultando il sito www.sagradafarnedd.it .l