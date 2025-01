 Cesareo: “Necessario coinvolgere il territorio per l’ospitalità dei Giochi del Mediterraneo”

Per il Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto “il sistema economico locale deve essere coinvolto attivamente nell’assicurare la migliore offerta ricettiva per questo importante evento internazionale”

“In riferimento alla scelta operata dal Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di strutturare l’ospitalità degli atleti ed addetti ai lavori dei prossimi Giochi del Mediterraneo con il noleggio di alcune navi crociera, ci sono state illustrate dal Commissario straordinario dei XX Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, nell’ambito di un apposito incontro avuto con lo stesso sul tema, le particolari esigenze tecniche alla base di detta scelta operata dal Comitato organizzatore.

Sul tema più generale, invece, dell’organizzazione e predisposizione dell’ospitalità da offrire per i prevedibili flussi di turisti interessati ai Giochi, appare opportuno potersi avvalere del contributo del mondo delle imprese locali nella ricerca delle migliori soluzioni attuabili.”

Commenta così il Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, Vincenzo Cesareo, la notizia che il Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo si accinge a pubblicare un bando di gara per il noleggio di due navi da crociera per ospitare i 4.500 atleti e i circa 2.000 addetti, tra componenti delle varie federazioni e staff, che prenderanno parte ai prossimi Giochi del Mediterraneo che si apriranno il 21 agosto 2026.

“É intendimento della Camera di commercio organizzare un apposito incontro con tutte le Associazioni di categoria del settore turismo sul tema dell’ospitalità per i prossimi Giochi del Mediterraneo, volto alla possibile creazione, magari, di un Centro di coordinamento per l’individuazione delle migliori soluzioni offerte dal territorio per assicurare una valida e prestigiosa offerta ricettiva per questo importante evento internazionale, rivolta in particolare a quanti, con l’occasione dei Giochi, volessero fruire anche delle peculiarità del nostro territorio.

Con questo centro di coordinamento – conclude il Presidente – il sistema economico locale potrà apportare, così, il suo prezioso contributo nella ricerca delle migliori soluzioni attuabili che valorizzino, nel contempo, la valida e ricca ricettività che il tessuto imprenditoriale locale è in grado di offrire”.