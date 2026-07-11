Stadio Erasmo Iacovone, posa del manto erboso

Ferrarese: “La posa del prato naturale dello stadio Iacovone rappresenta i sacrifici, le difficoltà superate e la determinazione di una squadra che non ha mai smesso di credere in questo progetto”

Posizionati i rotoli dei tappeti erbosi. Da questa notte, il campo di gioco dello Stadio Erasmo Iacovone, sono iniziate le operazioni di posa del nuovo manto erboso.

Lo comunica il Commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sui social network, il quale è entusiasta della prosecuzione dei lavori: “Devo ammettere che aspettavo questo momento dal giorno in cui sono stato nominato Commissario Straordinario. Da quel giorno abbiamo affrontato una sfida che molti ritenevano impossibile e vedere oggi il verde sul terreno di gioco mi fa capire che siamo davvero arrivati agli ultimi passi di una straordinaria avventura”.

Per Ferrarese questa immagine non rappresenta soltanto “la posa del prato naturale dello stadio Iacovone” ma, soprattutto, “i sacrifici, le difficoltà superate e la determinazione” di una squadra che “non ha mai smesso di credere in questo progetto”.