Cis Taranto, Iaia: “Aggiudicata la gara per la riqualificazione delle Mura Aragonesi

L’intervento prevede il ripristino della muratura e il consolidamento della stessa, l’ampliamento del marciapiede, la sostituzione della ringhiera, l’installazione di una nuova pavimentazione, in parte anche in vetro strutturale, e la predisposizione degli impianti per nuovi corpi illuminanti

Dario Iaia, in qualità di responsabile Unico del Cis Taranto, comunica che è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione delle Mura Aragonesi di Taranto e del corrispondente lungomare Corso V. Emanuele II”.

L’intervento prevede il ripristino della muratura e il consolidamento della stessa, l’ampliamento del marciapiede, la sostituzione della ringhiera, l’installazione di una nuova pavimentazione, in parte anche in vetro strutturale, e la predisposizione degli impianti per nuovi corpi illuminanti.

“Le nuove Mura Aragonesi saranno straordinarie, più di quanto non lo siano già oggi. – commenta – Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città, che migliorerà al contempo la fruibilità e l’attrattività turistica di una delle zone più suggestive di Taranto. Continuiamo a lavorare con il Cis Taranto per garantire che le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale vengano effettivamente utilizzate per cambiare il volto della città. A Taranto e provincia occorrono fatti e non parole.”

Con questa aggiudicazione, “si conferma l’impegno a tutela e valorizzazione del centro storico di Taranto, promuovendo un recupero che coniuga rispetto per la storia e innovazione, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Accanto a questo intervento, fa sapere l’onorevole Iaia – ricordo che il Cis Taranto sta finanziando la riqualificazione di Piazza Castello, di Palazzo D’Ayala Valva, del water front sul Mar Piccolo e nei prossimi mesi interverremo su Via Duomo, su largo e chiesa di San Domenico, sui nove ipogeo presenti in città vecchia, sulle colonne doriche e su tanto altro ancora. Occorre che le risorse vengano effettivamente utilizzate per realizzare interventi che possano essere apprezzati dai cittadini.”