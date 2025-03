Codice appalti, esperti a confronto alla Pessima di Manduria

Seminario organizzato dalla Cassa Edile ionica sulle novità normative. Focus su legalità e sicurezza nel settore edile. Premiate cinque società storiche

Un momento di confronto e approfondimento sulle recenti modifiche al Codice degli appalti si è svolto presso l’area conferenze della Pessima di Manduria. L’evento, organizzato dalla Cassa Edile della provincia ionica in collaborazione con Formedil Cpt Taranto e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore.

Al centro del dibattito il decreto legislativo 209/2024, entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della digitalizzazione, della revisione prezzi e del subappalto.

“Abbiamo voluto creare un momento di formazione e informazione sul decreto correttivo per garantire continuità e certezza agli operatori del settore – ha dichiarato Angelo Bozzetto, Presidente della Cassa Edile ionica – Le modifiche in ambito di digitalizzazione sono particolarmente rilevanti per rendere più efficienti i processi legati ai contratti pubblici”. Il vice presidente Ivo Fiore ha sottolineato l’importanza del momento storico: “Con le ingenti risorse in arrivo dal Pnrr e dai Giochi del Mediterraneo 2026, dobbiamo assicurare che questi fondi si traducano in lavoro regolare, sicuro e tutelato”.

Durante l’evento, moderato dal direttore di Ance Taranto Pasquale Di Ponzio, sono intervenuti l’avvocato Andrea Bruno, Giuseppe Massarelli e Giovanni Prudenzano. In collegamento video hanno partecipato l’Assessore regionale Sebastiano Leo e la Bianca Maria Baron della Cnce.

La Cassa Edile ha inoltre premiato cinque studi di consulenza del lavoro – Del Prete, Lacarbonara, Martino, Ratti e Rucco – per la loro storica collaborazione con l’ente. Il direttore Marcello Fanelli ha annunciato l’avvio di podcast dedicati attraverso Radio Edil Sound per garantire un’informazione continua sulle novità del settore.