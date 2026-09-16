Commissario con poteri speciali sull’Ilva. Il governo nomina Iaia

Il deputato di Fratelli d’Italia assume un nuovo incarico nella gestione della complessa partita industriale tarantina

Il Governo ha nominato l’onorevole Dario Iaia commissario per l’area di Taranto, attribuendogli poteri speciali anche sulla vicenda ex Ilva. La nomina è arrivata attraverso un decreto del Governo e inserisce in un’unica regia una parte significativa degli interventi destinati al territorio ionico.

Iaia, deputato di Fratelli d’Italia, ricopre già l’incarico di Responsabile unico del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per Taranto, ruolo per il quale era stato indicato dal Governo nell’aprile 2025.

Il nuovo incarico gli affida ora un perimetro di intervento più ampio, in una fase particolarmente delicata per il futuro dello stabilimento siderurgico e per il processo di trasformazione dell’area industriale tarantina.