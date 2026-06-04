Comune, avviata la riqualificazione degli ipogei in Città Vecchia

Si parte dal Passo di Ronda, nel cuore di via Cava

Sono partiti i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l’ipogeo Passo di Ronda, situato nel cuore di via Cava, punto strategico di accesso a un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta L’intervento, finanziato con fondi Cis, interesserà nove ipogei, Palazzo Delli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amati, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico.

Obiettivo principale è riportare alla luce la “Taranto nascosta”, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, destinati a diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo alla diversificazione dell’offerta turistica della Città Vecchia.

“Questi interventi, insieme agli altri cantieri già in corso nella Città Vecchia – dice il vicensindaco Mattia Giorno – ci permetteranno di rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Sarà nostra cura monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e, una volta completati, lavoreremo in sinergia con gli uffici comunali per garantire la gestione e la valorizzazione di queste nuove strutture, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità.”