Comune di Taranto avvisa: SMS fake sulla Tari

Alcuni cittadini hanno ricevuto un messaggio sul cellulare che li invitava a contattare l’ Ufficio dell’ Ente

Riportiamo per intero la nota

In queste ore l’Amministrazione comunale ha ricevuto una serie di segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto un SMS da un numero sconosciuto che invitava a contattare con urgenza gli Uffici della Tari.

Il Comune di Taranto precisa che si tratta di un fake e invita a non dare seguito alle indicazioni contenute nel messaggio.



È bene anche precisare che l’Ente non invia SMS o link per informazioni inerenti la Tari e che tutte le comunicazioni ufficiali avvengono attraverso canali istituzionali verificabili.

“Si tratta chiaramente di una truffa per rubare dati sensibili, personali e bancari – dice l’assessore ai Tributi, Maria Lucia Simeone – Non c’è alcuna correlazione con le nostre attività istituzionali e con il lavoro dei nostri uffici. Faccio per tanto un invito ai cittadini ad ignorare del tutto il messaggio e a segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti. Per avere indicazioni sulla propria posizione tributaria, i cittadini possono consultare il portale tributario on-line, che consente di usufruire di diversi servizi in totale semplicità, oppure prenotare un appuntamento tramite il servizio di prenotazione on-line disponibile al seguente link:

https://www.comune.taranto.it/it/page/prenotazioni”