Comune e SS Taranto calcio: la prossima settimana incontro tecnico 

Nella nota stampa spiega che raccoglie pienamente l’invito e si farà carico di organizzare e convocare un incontro tecnico

In merito alle ultime istanze pervenute e alla richiesta formale di incontro a partire dal 29 giugno da parte della società SS Taranto Calcio l’Amministrazione comunale raccoglie pienamente l’invito e si farà carico di organizzare e convocare un incontro tecnico già nel corso della prossima settimana: “Sui punti da discutere – è riportato nella nota – l’amministrazione non ha mai avuto problemi o chiusure. La disponibilità dell’impianto a favore della squadra del Taranto Calcio non è mai stata in discussione e rimane assolutamente garantita”.

Gli obiettivi prioritari, spiega l’amministrazione Bitetti, sono assicurare la massima trasparenza e la piena legittimità giuridica di tutta l’operazione. Non c’è alcuna intenzione di perdere la proposta del gruppo Ladisa che abbiamo ritenuto di dichiarare di interesse pubblico. Una volta trovato l’accordo sulle modalità e sui contenuti tecnici definiremo agevolmente e di comune accordo anche la tempistica e le modalità per la presentazione della documentazione aggiornata: “Le interlocuzioni con il gruppo Ladisa non si sono mai interrotte. Lo ‘Iacovone’, insieme a tutta la rete degli impianti cittadini, deve tornare a essere un centro nevralgico per lo sport e per i grandi eventi, a beneficio di tutta la comunità tarantina” conclude la nota stampa.