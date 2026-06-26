Scoppia l’incendio tra Taranto e Martina franca

Coinvolte diverse squadre dei Vigili del Fuoco e un Canadair

Nel primo pomeriggio un vasto incendio ha colpito la fitta vegetazione costeggiante la Strada Statale 172, che collega Martina Franca a Taranto. Il fuoco si sarebbe sviluppato, inizialmente, allo svincolo di Statte.

In queste ore sono sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto e dei distaccamenti locali sono sul posto, supportate attivamente dai volontari della Protezione Civile. Al momento sono impegnati nelle operazioni di sgancio un elicottero della flotta regionale e un Canadair.