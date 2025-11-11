Comune, quando sarà attivo il Bonus sociale Tari

L’ok dopo la deliberazione dell’ARERA

Dal 2026 sarà attivo il bonus sociale TARI, che permetterà di ricevere una riduzione del 25% sulla bolletta dei rifiuti.

Il bonus sarà automatico per chi ha già presentato all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ha un reddito ISEE rispettivamente inferiore a 9.530 euro o inferiore a 20.000 euro se in famiglia ci sono almeno 4 figli a carico.

Il bonus, relativo al 2025, non sarà applicato sulle bollette di quest’anno. L’importo sarà recuperato automaticamente nella bolletta TARI 2026. Non sarà necessario fare alcuna richiesta aggiuntiva: tutto avverrà d’ufficio e apparirà direttamente sulla bolletta del prossimo anno.

Il Comune di Taranto accoglie con favore questa novità, che garantirà un concreto alleggerimento nel pagamento della TARI per le famiglie in difficoltà: “Sarà un aiuto tangibile – dichiara nella nota stampa l’assessore comunale ai tributi Maria Lucia Simeone – che, senza eventuali richieste o procedure aggiuntive, permetterà ai cittadini in difficoltà di usufruire automaticamente del beneficio, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e tempestività”.