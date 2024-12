Concorso Asl Taranto: 16 posti per assistenti amministrativi per categorie protette

Opportunità di lavoro nel settore pubblico riservate a persone con disabilità, con requisiti specifici e un processo di selezione articolato

La Asl di Taranto ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 16 assistenti amministrativi a tempo pieno e indeterminato. Il concorso è esclusivamente riservato alle persone con disabilità, come definite dall’articolo 1 della Legge 68/99, rappresentando così un’opportunità significativa di impiego stabile nel settore pubblico per questa categoria di candidati.

Gli assistenti amministrativi selezionati si occuperanno di attività di supporto in diversi ambiti, dalla gestione documentale al protocollo, dalla contabilità all’organizzazione aziendale. “I candidati selezionati avranno il compito di contribuire all’efficienza amministrativa dell’Asl di Taranto, operando in sinergia con il personale sanitario e tecnico per garantire la corretta gestione delle risorse e dei servizi”, dichiara Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario appartenere alla categoria delle persone con disabilità secondo la Legge n. 68/99 ed essere in stato di disoccupazione sia al momento della domanda che dell’assunzione. È richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale. I candidati devono inoltre possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue, l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali definitive.

Processo di selezione

Il processo di selezione si articola in diverse fasi. È prevista un’eventuale prova preselettiva con test a risposta multipla, che verrà attivata solo in caso di un numero elevato di candidati. Seguiranno una prova scritta su temi di diritto amministrativo e legislazione sanitaria, una prova pratica sulle tecniche amministrative e una prova orale che includerà anche la verifica delle competenze informatiche e linguistiche. Per il superamento delle prove è necessario ottenere almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nelle prove pratica e orale.

Il programma comprende elementi di diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale, nozioni di contabilità delle aziende sanitarie e principi del pubblico impiego. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle competenze informatiche e alla conoscenza base della lingua inglese.

Modalità di partecipazione

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale inPA entro il 21 gennaio 2025. Per la partecipazione sono necessari SPID o CIE per l’autenticazione e un indirizzo PEC personale per le comunicazioni ufficiali. Per informazioni dettagliate, si consiglia di consultare il bando completo sul portale inPA.