Confartigianato Taranto: “L’agroalimentare come leva strategica della riconversione della città”

“A Natale scegliere locale è un investimento per il futuro di Taranto”

“In questi giorni che precedono il Natale, Confartigianato Taranto lancia un messaggio che guarda oltre le festività e parla del futuro economico e sociale del territorio: scegliere prodotti enogastronomici e alimentari locali significa rafforzare un modello di sviluppo fondato sul lavoro, sulla qualità e sull’identità.” Lo afferma in una nota il Segretario generale di Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo.

“Il comparto agroalimentare, che comprende anche la pesca e la mitilicoltura e presenta una forte e qualificata componente artigiana, rappresenta già oggi una realtà importante per l’economia tarantina. Inteso come l’insieme delle attività che vanno dalla produzione agricola e ittica alla trasformazione e preparazione dei cibi, fino alla loro commercializzazione, è un settore che, se adeguatamente accompagnato e valorizzato, può diventare uno dei pilastri più concreti della riconversione economica. – Sottolinea – Un ambito capace di generare occupazione diffusa, valorizzare le competenze locali e offrire opportunità reali soprattutto ai giovani, contribuendo a contrastare lo spopolamento e a trattenere valore sul territorio.

Ogni acquisto locale attiva una filiera che coinvolge imprese, famiglie e comunità, producendo ricadute economiche e sociali che restano a Taranto. In un periodo decisivo come quello natalizio, queste scelte possono fare la differenza tra crescita e difficoltà per molte aziende artigiane. Taranto può e deve fare leva sulle proprie risorse: produzioni di qualità, saperi antichi, capacità di innovare e imprese in grado di competere anche sui mercati nazionali. Le eccellenze agroalimentari del territorio non rappresentano un’alternativa di nicchia, ma un patrimonio strategico su cui costruire credibilità, attrattività e sviluppo. – Si legge nella nota – Scegliere locale a Natale significa quindi dare valore al lavoro, rafforzare l’economia e contribuire a un racconto diverso di Taranto, fatto di competenze, qualità e futuro.

Imparare a conoscere e consumare i prodotti del nostro territorio è una scelta culturale prima ancora che economica. Le eccellenze agroalimentari tarantine hanno tutte le caratteristiche per affermarsi anche a livello nazionale. In questo percorso, progetti strategici come Agromed, promosso e portato avanti dalla Camera di Commercio, assumono un valore ancora maggiore, perché metteranno a disposizione del territorio infrastrutture logistiche, know-how e attrezzature fondamentali per sostenere la crescita delle imprese locali.

Una volta completato, Agromed potrà favorire la messa in rete non solo delle aziende agricole, ma anche delle realtà della pesca e della mitilicoltura, oltre che delle imprese artigiane della trasformazione e della preparazione alimentare, contribuendo a rafforzare le filiere produttive e a renderle più competitive.

Su questo fronte, Confartigianato è pronta a fare la propria parte, accompagnando le imprese in questo percorso. – Conclude Paolillo – Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere scelte di consumo più consapevoli e responsabili, fondate sulla qualità, sulla tracciabilità e sulla bontà dei prodotti locali. Una maggiore conoscenza di ciò che si acquista rafforza il legame tra territorio, produzione e consumo e sostiene un’economia più sana e sostenibile.”