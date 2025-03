Confesercenti Taranto: “Più spazio alle donne nell’impresa per crescere”

CasaImpresa rilancia l’obiettivo di innalzare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro, auspicando più investimenti e supporto mirato

In occasione della giornata internazionale della donna, Confesercenti Taranto-CasaImpresa, guidata dalla presidente Francesca Intermite, ha posto l’accento sull’importanza di accrescere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Nonostante le difficoltà incontrate, le imprese femminili rappresentano una realtà sempre più significativa nel tessuto economico.

L’associazione sottolinea la necessità di una strategia integrata che preveda investimenti finanziari e servizi di supporto mirati per promuovere una maggiore partecipazione delle donne nell’impresa. L’obiettivo è sostenere progetti aziendali innovativi guidati da donne, creando un ambiente culturale favorevole all’imprenditoria femminile.

In questa direzione si inserisce il Pnrr con il “fondo impresa donna”, che include misure di accompagnamento, campagne di comunicazione e azioni di monitoraggio. Confesercenti ha inoltre attivato percorsi di educazione finanziaria e strumenti come il microcredito per sostenere le imprese femminili.

Secondo Confesercenti, aumentare il numero di imprenditrici è fondamentale per la crescita economica del paese. Tuttavia, i livelli di partecipazione femminile sono ancora inferiori rispetto alla media europea.