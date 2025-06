Confindustria si prepara ai Giochi del Mediterraneo: nasce il gruppo tecnico dedicato

L’organismo, guidato da Lucarella, Cacciotta e Fanelli, lavorerà per massimizzare le opportunità economiche e turistiche dell’evento internazionale

Confindustria Taranto si organizza in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 con la costituzione di un Gruppo Tecnico dedicato, ratificato ieri dal Consiglio Generale dell’associazione. L’iniziativa mira a trasformare l’evento sportivo internazionale in un’opportunità di sviluppo economico, turistico e culturale per il territorio.

Il nuovo organismo nasce dalla collaborazione di tre figure chiave: Beatrice Lucarella, componente del Gruppo tecnico nazionale Olimpiadi di Confindustria, Renato Cacciotta, Presidente del Gruppo Giovani, e Vincenzo Fanelli, Presidente della sezione Agroalimentare, Turismo e Cultura.

Con il pieno sostegno del Presidente Salvatore Toma, il Gruppo Tecnico si propone di affiancare il Comitato organizzatore dei Giochi attraverso proposte e progetti concreti. Tra gli obiettivi principali figura l’instaurazione di un dialogo sistematico con il comitato organizzatore e la formulazione di proposte di indirizzo politico-associativo a livello locale e nazionale.

Particolare attenzione verrà dedicata alla fase post-evento, con l’obiettivo di valorizzare l’eredità dei Giochi e garantire la piena fruizione delle nuove strutture sportive. “Vogliamo assicurare che Taranto possa acquisire un ruolo di primo piano nei circuiti sportivi nazionali e internazionali”, hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa.