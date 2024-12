Confindustria Taranto nomina due nuovi vicepresidenti

L’Assemblea generale ha nominato Diego Pisa e Michele De Pace, due figure chiave per il rafforzamento della squadra industriale jonica

Due nuovi vicepresidenti si uniscono alla squadra di Confindustria Taranto, fortemente voluti da Salvatore Toma, presidente degli industriali della terra jonica. La nomina è stata ufficializzata durante l’Assemblea generale, tenutasi presso la sede di via Dario Lupo.

I nuovi vicepresidenti sono Diego Pisa, Amministratore Delegato di Teleperfomarce Italia, e Michele De Pace, Direttore Generale di Feat Srl. A Pisa è stata conferita la delega su “Politiche del lavoro e Welfare”, mentre a De Pace è stata assegnata la delega per le “Grandi Industrie Metalmeccaniche”.

“Noi abbiamo la fortuna di essere parte di una multinazionale – ha dichiarato Pisa – che è presente ovunque; questo ci consente di guardare a quello che succede nel mondo, di prendere il meglio e di portarlo qui. Il nostro successo su Taranto è stato basato proprio sulla trasformazione del modo di gestire il lavoro e le persone, il nostro capitale umano. Questa delega ci consentirà pertanto di condividere con tutto il tessuto industriale, in un clima di confronto, le nostre best practices”.

“Noi siamo in un momento importante di diversificazione – ha aggiunto De Pace – che vede protagoniste proprio le imprese. Siamo convinti che all’interno del nostro sistema industriale le cosiddette aziende pesanti non debbano più intendersi pesanti in quanto ingombranti ma in quanto portatrici di sviluppo economico e di opportunità importanti per il nostro territorio. E’ altrettanto importante che nella fase di cambiamento debba rientrare un progetto di sostenibilità dell’industria metalmeccanica, in particolare, che è già in atto. Ma proprio la grande industria dovrà rimanere una prerogativa importante per tutti noi”.

Al termine dei lavori, i nuovi vicepresidenti hanno espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dall’assemblea, formulando ai presenti i migliori auspici per una condivisione degli obiettivi comuni nel segno della crescita e della reciproca collaborazione.