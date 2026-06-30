Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: “Facciamo chiarezza basta equivoci”

Il Commissario Straordinario e Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese interviene su finanziamenti, tempistiche delle opere, Centro Tennis Magna Grecia e villaggio atleti

Riportiamo la nota per intero

“Ritengo opportuno intervenire nuovamente per chiarire alcuni aspetti che, nonostante siano stati illustrati più volte, continuano a essere rappresentati in modo non corretto”. Lo ha dichiarato il Commissario Straordinario e Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, a margine del convegno svoltosi ieri a Taranto.

“Sin dal momento della mia nomina – ha affermato il Commissario – il ministro Raffaele Fitto, ritenendo insufficiente il limitato stanziamento previsto dal precedente Governo, mi ha garantito un finanziamento di 275 milioni di euro per la realizzazione delle opere necessarie ai Giochi del Mediterraneo. E così è stato. Con i decreti emanati nell’aprile e nell’agosto 2024 è stato formalizzato uno stanziamento complessivo di 275 milioni di euro. Con queste risorse abbiamo progettato, affidato e stiamo realizzando tutte le opere previste dal Masterplan da me presentato. Inoltre, senza alcun incremento del finanziamento destinato agli impianti sportivi, siamo riusciti ad assorbire l’aumento dei costi delle materie prime, pari a circa 15 milioni di euro. Grazie ai ribassi ottenuti nelle procedure di gara e ai risparmi conseguiti nella gestione della struttura commissariale, abbiamo anche migliorato numerosi interventi attraverso perizie di variante, senza richiedere ulteriori risorse pubbliche”.

Ferrarese ha quindi precisato che “i 6,5 milioni di euro recentemente stanziati dal ministro

Tommaso Foti non riguardano in alcun modo gli impianti sportivi. Tali risorse sono state assegnate a seguito della richiesta del Sindaco di Taranto per la realizzazione di manti stradali

e di opere di contesto urbano a servizio della città. Il finanziamento destinato alle opere dei

Giochi era e rimane pari a 275 milioni di euro, senza alcun costo aggiuntivo”.

“Va inoltre ricordato – ha proseguito il Commissario – che le opere più rilevanti sono state previste, fin dall’origine, con ultimazione al 30 luglio 2026. Si tratta di una scadenza

inevitabilmente molto vicina all’inizio dei Giochi perché, dopo i quattro anni perduti prima del

mio insediamento, non era più possibile disporre di alcun margine temporale ulteriore, neppure per far fronte a eventuali imprevisti, considerato che i Giochi prenderanno il via il 21 agosto 2026. Praticamente non si poteva perdere nemmeno un giorno”.

Il Commissario Ferrarese ha inoltre smentito “categoricamente le notizie secondo cui

sarebbero state realizzate, o anche solo progettate, strutture di rappresentanza dal costo di milioni di euro presso il Centro Tennis Magna Grecia. È stata fatta evidente confusione tra il costo complessivo dell’intervento di riqualificazione del Centro Tennis, pari a 5,5 milioni di euro, e una sistemazione esterna di una piccola struttura dal valore di poche migliaia di euro”.

Infine, Ferrarese, in qualità di Presidente del Comitato Organizzatore, è tornato sul tema

dell’ospitalità degli atleti e degli staff tecnici: “Ribadisco quanto già affermato in numerose

occasioni. La scelta di utilizzare le navi come villaggio atleti non è stata assunta dal nostro

Comitato Organizzatore, ma costituisce una previsione espressamente richiesta dal Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo molti anni prima del nostro insediamento. Tale circostanza è stata anche confermata pubblicamente, in più occasioni, dal Segretario Generale del Comitato Internazionale, Iakovos Filippousis. È proprio per questo motivo che non è mai stato progettato un villaggio atleti a terra, soluzione già allora ritenuta insostenibile sia sotto il

profilo economico sia sotto quello dei tempi di realizzazione”.

“Ritengo doveroso – ha concluso Ferrarese – riportare il dibattito sui fatti, sui documenti e sui numeri, evitando ricostruzioni che rischiano soltanto di generare confusione nell’opinione pubblica. Il nostro obiettivo resta quello di consegnare al territorio opere di qualità e di

garantire il regolare svolgimento dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, lasciando in eredità infrastrutture moderne e funzionali alle future generazioni.»

