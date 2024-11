Corteo “25 Novembre Tutti i Giorni”: Taranto contro la violenza sulle donne

L’Associazione Alzàia Onlus Ets, con il supporto del Comune di Taranto, invita la cittadinanza a partecipare a un’importante manifestazione in programma per lunedì prossimo

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Associazione Alzàia Onlus Ets, con il supporto del Comune di Taranto, organizza il corteo “25 Novembre Tutti i Giorni”, a cui hanno già aderito circa cento associazioni e organismi locali. La manifestazione avrà luogo lunedì 25 novembre, con raduno alle ore 17.00 presso l’ingresso dell’Arsenale in via di Palma. Dopo mezz’ora, il corteo partirà per percorrere Via di Palma, Piazza Maria Immacolata e Via D’Aquino, fino a giungere in Piazza Garibaldi.

L’Associazione Alzàia Onlus Ets è attivamente impegnata da anni nel contrastare ogni forma di maltrattamento di genere, offrendo supporto alle donne vittime di violenza maschile attraverso il Centro Antiviolenza “Sostegno Donna” e lo Sportello “Sostegno Donna – Dedicato a Federica & Andrea”, operanti a Taranto, Manduria e Grottaglie. Le organizzatrici invitano tutti a unirsi al corteo per affermare un forte “no” alla violenza sulle donne e di genere in tutte le sue forme. L’evento rappresenterà un momento di lotta e solidarietà, nonché un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione collettiva, aperto a chiunque desideri contribuire a costruire un futuro migliore.

Durante il corteo si susseguiranno interventi, testimonianze e performance artistiche da parte delle numerose associazioni partecipanti. Si invita tutti i partecipanti a indossare qualcosa di rosso e a portare striscioni, megafoni o altri simboli visibili per rendere ancora più forte il messaggio contro la violenza maschile.

Numerose associazioni hanno già confermato la loro adesione alla manifestazione, tra cui Csv Taranto, Liberi e Pensanti, Human Pride, Be Swing Taranto, Fondazione Bellisario.