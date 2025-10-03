venerdì 3 Ottobre 25
Corteo per la Palestina: quasi 2000 persone hanno manifestato per le vie di Taranto

Taranto, periferie ridotte a discariche: 9 indagati e 2 arresto

CP -
Smascherato traffico rifiuti legato anche a lavori Ecobonus 110% Periferie trasformate in discariche a cielo aperto e roghi di rifiuti a danno dei quartieri Paolo...
Taranto, sit in pro Gaza davanti alla Prefettura: “No al genocidio”

CP -
“Siamo qui per pretendere un incontro con le autorità competenti, chiedere piena responsabilità politica all'Eni e alle istituzioni sulla partenza della Seasalvia” Nel giorno della...
Taranto, alla guida con patente falsa: arrestato 31enne dalla Polizia di Stato

CP -
I controlli della Polstrada hanno permesso di evidenziare sulla patente fornita dal conducente la mancanza di alcuni codici di sicurezza che contraddistinguono i documenti...
