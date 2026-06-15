Crisi Natuzzi, nominato l’ esperto per il risanamento aziendale

È Elbano De Nuccio,presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti

Nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata dalla Natuzzi spa (la cui sede legale è a Santeramo in Colle, in provincia di Bari) è stato nominato quale esperto indipendente il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e ordinario di Economia aziendale presso la Lum (Libera università del Mediterraneo) Elbano de Nuccio. La nomina, si apprende, “si inserisce nel percorso di risanamento annunciato dall’azienda, finalizzato a tutelare la continuità aziendale, ripristinare progressivamente l’equilibrio economico-finanziario e creare le condizioni per il rilancio industriale del gruppo.

In qualità di esperto della procedura, de Nuccio avrà il compito di favorire il confronto tra l’azienda e i soggetti coinvolti, accompagnando il percorso di composizione negoziata e monitorando l’attuazione delle misure individuate”. Il procedimento si svolgerà “nel quadro del costante monitoraggio istituzionale, con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, garantire la continuità produttiva e sostenere il rilancio competitivo di Natuzzi”. ( Ansa )