Ctp lancia un corso di formazione per la manutenzione avanzata degli autobus

In collaborazione con Iveco Bus, il nuovo programma mira a potenziare le competenze tecniche degli operatori. Tacente: “Garantire un servizio affidabile ai cittadini di Taranto e delle aree collegate”

La società di trasporto pubblico Ctp ha recentemente avviato un’importante iniziativa per la formazione dei propri tecnici, organizzando un corso di aggiornamento in collaborazione con Iveco Bus. Il programma ha l’obiettivo di preparare gli operatori dell’officina alla manutenzione avanzata degli autobus, rispondendo così all’esigenza di mantenere il parco mezzi aziendale in perfetta efficienza.

La decisione del consiglio di amministrazione, presieduto dall’avvocato Francesco Tacente, si basa sul fatto che oltre l’80% degli autobus in circolazione sono modelli Iveco Crossway. Negli ultimi anni, Ctp ha investito significativamente nell’acquisto di nuovi veicoli, totalizzando 127 autobus Iveco, tra cui 40 mezzi acquistati nel 2018 e 87 veicoli comprati tra ottobre 2023 e marzo 2024, di cui 20 con alimentazione ibrida (Diesel-Mild Hybrid). Investimenti che mirano a garantire una maggiore sostenibilità ambientale.

L’avvocato Tacente ha dichiarato: “Abbiamo un parco autobus che, a medio termine, richiederà diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tuttavia, entro il prossimo anno e mezzo, prevediamo un aumento del 65% del numero dei mezzi controllati direttamente dalle nostre officine”.

Il corso, intitolato “Tecnologia veicolare e diagnostica su Iveco Crossway Euro VI-d”, sarà condotto da Vittorio Remolif, un tecnico specializzato di Iveco Bus. La formazione si svolgerà nella seconda settimana di gennaio 2025 presso l’officina Ctp situata in via del Tratturello tarantino nel quartiere Paolo VI.

“Questa attività specifica – ha commentato il presidente Ctp – permetterà ai nostri operatori di apprendere tecniche avanzate e acquisire competenze per effettuare interventi di manutenzione in modo più rapido ed efficace, riducendo i tempi di fermo dei mezzi e garantendo un servizio affidabile ai cittadini di Taranto e delle aree collegate.”

Insomma, un passo fondamentale verso una maggiore autosufficienza nella manutenzione aziendale. “Questa scelta strategica ottimizza tempi e costi di gestione, riducendo la necessità di interventi esterni da parte di officine private – ha concluso Tacente – Puntare su una formazione interna specializzata conferma inoltre l’impegno della nostra società per una mobilità sostenibile e un servizio di qualità.”