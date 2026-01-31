Cultura ed eventi: due avvisi del Comune di Taranto

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico-artistico e le eccellenze del territorio

In coerenza con la strategia di sviluppo culturale e sociale del territorio, che punta sulla valorizzazione delle eccellenze e sulla centralità della cultura come strumento di coesione, identità cittadina e rilancio del territorio, il Comune di Taranto ha pubblicato due distinti Avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate: alla definizione del calendario ufficiale degli eventi culturali per l’anno 2026; alla selezione di soggetti qualificati, con i quali stipulare convenzioni di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Obiettivo dell’amministrazione è coinvolgere operatori economici, associazioni ed Enti del Terzo Settore, ma anche soggetti con comprovate competenze specialistiche, per potenziare l’offerta culturale e la valorizzazione del patrimonio cittadino, garantendo il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza.

Sia nella definizione del calendario di eventi culturali, intesi in senso ampio e comprensivo di manifestazioni artistiche, performative, musicali, sia nella stipula di convenzioni, l’Amministrazione intende sostenere la partecipazione dei cittadini, promuovere l’inclusione, favorire l’interazione tra istituzioni e comunità, elevare l’offerta culturale cittadina e sostenere le eccellenze locali.

Link:

Avviso pubblico manifestazioni di interesse per convenzioni anno 2026

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione del calendario ufficiale degli eventi culturali per l’anno 2026