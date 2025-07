De Palma su ex Ilva: “Inaccettabile l’aggressione denunciata dal sindaco Bitetti “

Decarbonizzazione, lavoro e salute: Quale futuro? “È tutto a rischio”

“È ora che ci si assuma le responsabilità. Un clima di intimidazione che è stato ogni giorno più pesante verso chiunque avesse la responsabilità di trovare soluzioni a problemi di anni.

Il diritto alla salute e all’ambiente che per noi è stato sempre legato indissolubilmente ai lavoratori non può essere usato come una minaccia. Non c’è decarbonizzazione senza continuità produttiva ma un salto nel vuoto senza paracadute. Ci siamo battuti per decarbonizzazione e lavoro e continueremo a farlo. Lavoro e salute devono essere l’obiettivo da raggiungere subito con il passaggio progressivo al DRI e forni elettrici.

Conclude: “Lo Stato usi le risorse per gestire e garantire questo percorso di garanzia per i lavoratori e i cittadini. L’alternativa sarebbe il fallimento di tutto. Noi abbiamo fatto assemblee con i lavoratori e insieme siamo impegnati per un presente che garantisca un futuro.” (Ansa)