Decarbonizzazione ex Ilva: Urso visita il sito Hydra

Ex Ilva, Fabio Riva condannato in appello a risarcire il Comune di Taranto

Il patron dell' ex Ilva e l' ex direttore del siderurgico di Taranto, Luigi Capogrosso  condannati per i danni causati dall' inquinamento della fabbrica Lo...
Manduria, falsi incidenti scoperti dalla Polizia di stato

Eseguita un’ordinanza cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, su proposta della Procura di Taranto, nei confronti di due persone originarie di...
Mottola: “La fontana racconta”, l’ itinerante dell’ acqua pubblica

La mostra di Acquedotto Pugliese arriva alla biblioteca Vito Sansonetti di Mottola Il progetto di Acquedotto Pugliese in collaborazione con il comune di Mottola, racconta...
