Direttori generali aziende sanitarie, 104 candidature

Nominati i componenti della commissione esaminatrice della Regione Puglia

Sono 104 le candidature regolarmente pervenute sulla piattaforma digitale indicata nell’avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di direttore generale delle ASL BR, ASL BT, ASL FG, ASL LE, ASL TA, AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte

I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti ieri.

La procedura prevede ora la nomina dei componenti della commissione esaminatrice che è composta da tre membri: uno nominato dall’Agenas, uno dall’Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Puglia. Il presidente Antonio Decaro ha nominato il dott. Ettore Attolini.

La commissione, una volta insediata, analizzerà le candidature ed effettuerà un colloquio, al fine di predisporre la rosa di candidati da cui il presidente della Giunta regionale potrà attingere per le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e IRCCS.