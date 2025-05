Discarica La Chianca: parte la mobilitazione contro il sopralzo

Il consigliere Sammarco annuncia una serie di iniziative, dai banchetti informativi a una grande manifestazione di piazza. “Non chineremo il capo di fronte a scelte folli che mettono in ginocchio il territorio”

Ad alzare la voce contro l’ampliamento della discarica “La Chianca” a Manduria, è il consigliere comunale Domenico Sammarco, esponente di Alleanza Civica Popolare, che ha annunciato una serie di iniziative per contrastare quello che definisce “un progetto dannoso per la salute e il futuro dell’intera comunità”.

“Dopo aver sollecitato l’intervento dell’Ottava e della Tredicesima Commissione della Camera”, dichiara Sammarco, “continueremo con determinazione l’azione amministrativa e politica contro decisioni prese sopra la testa dei cittadini”. Il piano d’azione prevede accessi agli atti e iniziative legali mirate, ma anche il lancio della campagna “Zero Sopralzo” con banchetti informativi nei quartieri e una raccolta firme. L’obiettivo è costruire una rete con altri comuni del territorio che affrontano problematiche simili, per coordinare azioni su scala regionale.

“Il nostro ‘No al Sopralzo’ non è un capriccio – sottolinea il consigliere – ma la protesta decisa di una popolazione esausta di subire soprusi e rischi per la propria salute”. I pericoli, secondo quanto documentato dall’Arpa Puglia, sono concreti: dalle infiltrazioni di percolato nelle falde acquifere alle emissioni odorigene, dall’aumento delle polveri sottili nell’aria alle conseguenti pressioni sanitarie.

La mobilitazione culminerà in una grande manifestazione di piazza, per dimostrare che “Manduria non china il capo alle scelte folli che vogliono metterla in ginocchio”. Sammarco conclude con fermezza: “Non consentiremo che interessi particolari continuino a prevalere sul bene comune. La salute dei cittadini e l’integrità del nostro territorio vengono prima di tutto”.