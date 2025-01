Dissalatore sul Tara: scontro tra Aqp e associazioni ambientaliste

L’Acquedotto Pugliese promette risorse idriche per 385.000 persone, ma il WWF denuncia rischi per l’ecosistema e fretta per i finanziamenti Pnrr

Si è acceso il dibattito sul progetto del dissalatore sul fiume Tara durante l’incontro promosso ieri, martedì 28 gennaio, dal consigliere comunale Gianni Liviano, che ha visto confrontarsi l’Acquedotto Pugliese e le associazioni ambientaliste. “Il dissalatore rappresenta un’opera fondamentale per il territorio, destinata a portare benefici alla comunità e ai settori agricolo e industriale”, ha dichiarato l’ingegnere De Leo, direttore industriale di AQP, durante la presentazione del progetto.

Le critiche non si sono fatte attendere. Il dottor Sigismondi, referente del Comitato scientifico del WWF Puglia, ha evidenziato numerose criticità progettuali e potenziali danni ambientali. Di fronte alle obiezioni, AQP ha richiamato lo spettro della passata crisi idrica pugliese, quando fu necessario ricorrere alle autobotti.

“Si tratta di un tentativo di terrorismo psicologico – commenta Gianni De Vincentis, presidente del WWF Taranto – Durante quella crisi le acque del Tara erano quasi scomparse. In una situazione simile, il dissalatore sarebbe totalmente inefficace, dato che il fiume dipende esclusivamente dalle piogge garganiche”. Gli ambientalisti denunciano la fretta di realizzare l’opera per non perdere i finanziamenti Pnrr in scadenza nel 2026. “Rischiamo una nuova cattedrale nel deserto – sottolinea De Vincentis – come le diverse opere mai partite su quel sito”.

Tra le questioni controverse emerge anche il coinvolgimento della Cia di Taranto e Brindisi, che sostiene il progetto nonostante disponga già di acqua per l’irrigazione dal Tara, e l’apparente contraddizione nelle politiche di tutela delle falde: “Da un lato si prevedeva la chiusura dei pozzi nel Salento, dall’altro si consentirebbe il prelievo di acqua di falda dal Tara”, conclude il presidente del WWF locale.