Dissalatore del Tara: AQP “sempre sulla linea del dialogo con le Comunità”

Acquedotto Pugliese risponde alle critiche del Comitato Jonico, promettendo trasparenza sul progetto strategico per la Puglia

Si intensifica la polemica riguardante il dissalatore del fiume Tara. Acquedotto Pugliese (AQP) prende posizione in risposta alle recenti dichiarazioni del Comitato per la difesa del territorio jonico, esprimendo il proprio dissenso. L’ente “segue sempre la linea del dialogo con le Comunità servite. Per il dissalatore delle acque salmastre del Tara e per ogni altra opera di pubblica utilità”.

L’azienda ribadisce la propria disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari sul progetto del dissalatore e a condividere la documentazione tecnica completa, nell’ottica di fugare ogni dubbio e promuovere una decisione basata su informazioni accurate e verificabili.

Per approfondimenti, è possibile consultare la sezione dedicata al dissalatore del Tara del sito di AQP dedicata.