“Dona sangue, dona vita”: la campagna di sensibilizzazione dell’Asl

L’azienda sanitaria rinnova l’appello alla cittadinanza, coinvolgendo gli studenti dell’istituto Righi in un video social per promuovere la donazione del sangue

L’Asl di Taranto ha rilanciato il suo appello alla comunità per la donazione di sangue, sottolineando come questo atto sia di vitale importanza per garantire cure essenziali a chi ne ha bisogno. La disponibilità di sangue è fondamentale per affrontare emergenze, terapie per pazienti oncologici ed ematologici, interventi chirurgici e altre necessità cliniche.

Quest’anno, l’Asl ha deciso di concentrare l’attenzione sulle nuove generazioni, coinvolgendo gli studenti della 5^ Al dell‘istituto Righi di Taranto nella realizzazione di un video social di sensibilizzazione. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione, il Centro Emotrasfusionale e il Centro Microcitemia del Santissima Annunziata, vede i giovani studenti come protagonisti di un messaggio diretto ai loro coetanei: donare il sangue è un gesto semplice ma cruciale.

Il video segue i ragazzi durante la loro prima esperienza di donazione in ospedale, con l’obiettivo di ispirare altri giovani a fare lo stesso. L’iniziativa si basa su slogan semplici e di impatto, creati appositamente per raggiungere il pubblico giovanile. Il video è disponibile sui canali social istituzionali dell’Asl Taranto (Facebook, Instagram e LinkedIn).

Vito Gregorio Colacicco, direttore generale dell’Asl Taranto, ha espresso il suo orgoglio per l’impegno dei giovani studenti, auspicando che il loro esempio possa incoraggiare l’intera comunità a donare il sangue. Colacicco ha sottolineato come la partecipazione delle nuove generazioni dimostri una crescente consapevolezza dell’importanza della solidarietà e della responsabilità sociale.

La donazione di sangue è un atto di solidarietà che permette di salvare vite umane, aiutando pazienti con patologie del sangue, problemi circolatori o che necessitano di trasfusioni per trapianti e interventi chirurgici. Poiché il sangue non può essere riprodotto artificialmente, la sua disponibilità dipende esclusivamente dalla generosità dei donatori.

Possono donare il sangue tutte le persone tra i 18 e i 70 anni, con un peso superiore a 50 kg e in buone condizioni di salute, a condizione che non abbiano assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 7 giorni o antibiotici e antistaminici nelle ultime due settimane.