Donazione di sangue della Marina Militare: 272 unità raccolte da giugno

L’iniziativa si inserisce nel piano di raccolte straordinarie promosso dalla direzione strategica di ASL Taranto per far fronte al fabbisogno di sangue nel periodo estivo

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra ASL Taranto e Marina Militare a sostegno della raccolta di sangue sul territorio. Si è appena concluso, presso lo stabilimento Elioterapico Sottufficiali e Graduati della Marina Militare in località San Vito, il ciclo estivo delle donazioni iniziato lo scorso mese di giugno.

Durante l’ultima giornata di raccolta, sono state acquisite 30 unità di sangue, che si aggiungono alle 242 già raccolte nei precedenti appuntamenti. In totale, sono state quindi 272 le unità raccolte grazie all’impegno del personale militare: 42 all’interno dell’Ospedale Militare e le restanti mediante l’utilizzo dell’Autoemoteca del Centro Trasfusionale del Santissima Annunziata.

L’iniziativa si inserisce nel piano di raccolte straordinarie promosso dalla direzione strategica di ASL Taranto per far fronte al fabbisogno di sangue nel periodo estivo, quando le scorte tendono fisiologicamente a ridursi. Il supporto prezioso è giunto ancora una volta dalla Marina Militare, che ha risposto con tempestività e generosità, mettendo a disposizione sedi, personale, donatori e strutture logistiche.

«Dietro ogni unità di sangue raccolta c’è un gesto concreto di altruismo, che si traduce in vite salvate e in fiducia rinnovata nel sistema sanitario. Voglio esprimere un sincero ringraziamento al personale militare e sanitario coinvolto in questa campagna: questi risultati sono il frutto di un lavoro condiviso, responsabile e attento alle esigenze del territorio», dichiara Vito Gregorio Colacicco, commissario straordinario di ASL Taranto, che sottolinea così la sinergia operativa tra il personale sanitario del Centro Trasfusionale, diretto dal dottor Giuliano D’Andria, e il personale medico e infermieristico della Marina Militare, che ha garantito lo svolgimento delle attività in condizioni di piena sicurezza.

«È un’opera di sensibilizzazione realizzata grazie ai consolidati rapporti di collaborazione con la ASL Taranto e necessaria per far fronte ad una vera e propria emergenza. La stagione estiva rappresenta il periodo dell’anno in cui la richiesta di sangue aumenta notevolmente e la Marina Militare, da 140 anni al fianco degli Enti ed Istituzioni locali, ha sostenuto le necessità della Medicina Trasfusionale Territoriale. Gli esempi valgono più delle parole… per questo desidero ringraziare le donne e uomini della Scuola Sottufficiali di Taranto, della Capitaneria di Porto di Taranto, dell’Arsenale Militare Marittimo, della Stazione Navale Mar Grande e dello stabilimento Elioterapico Sottufficiali e Graduati della Marina Militare in località San Vito, per l’entusiasmo e la sensibilità dimostrata nell’aderire a questa iniziativa. “Un marinaio non lascia indietro nessuno” è il nostro motto e 272 unità di sangue raccolte non solo rappresentano una speranza per chi è meno fortunato, ma sono segno tangibile dei risultati straordinari che si possono raggiungere attraverso un lavoro di Squadra interistituzionale nel quale la Marina sarà sempre al fianco di una città che merita la nostra riconoscenza per l’affetto e la calorosa accoglienza sempre mostrata nei confronti di donne e uomini che indossano la nostra uniforme», le parole del Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro.