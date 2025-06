Donazioni straordinarie di sangue alla base navale di San Vito: raccolte oltre 80 sacche

Continua la proficua collaborazione tra ASL Taranto e Marina Militare per sostenere la raccolta di sangue sul territorio

Nelle mattinate del 3 e 4 giugno, l’Autoemoteca del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata si è recata presso la Base Navale di San Vito. In due giornate sono state raccolte oltre 80 sacche di sangue, testimonianza concreta dello spirito di servizio e del forte senso civico che anima le forze armate.

L’iniziativa rientra in un piano di raccolte straordinarie promosso dalla Direzione Generale della ASL Taranto, che nei giorni scorsi ha inviato una comunicazione alla Marina Militare per chiedere supporto nell’incremento delle donazioni, che ha prontamente risposto. Con l’avvio della stagione estiva, infatti, le scorte di sangue rischiano di ridursi sensibilmente, con conseguenti difficoltà per l’assistenza a pazienti cronici e per gli interventi chirurgici, per i quali il sangue rappresenta un elemento essenziale.

Fondamentale, come sempre, la sinergia tra l’équipe sanitaria del Centro Trasfusionale, diretto dal dottor Giuliano D’Andria e il personale medico e infermieristico della Marina Militare, che ha assicurato il corretto svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.

«La donazione di sangue, su base esclusivamente volontaria ed effettuata in sicurezza rappresenta un nobile e concreto gesto di solidarietà particolarmente sentito e condiviso da uomini e donne con le stellette che operano costantemente a tutela della comunità. Nell’ambito del calendario delle donazioni da parte del Personale MM, programmato mensilmente dall’Ufficio Coordinamento Sanitario del Comando Interregionale Marittimo Sud, a favore della popolazione locale, si inscrive l’attività straordinaria organizzata per questi due giorni presso la Stazione Navale Mar Grande, supportata dalla sensibilità e dal senso di altruismo espressi in questo caso dai Comandi e dagli equipaggi di COMDINAV2 e di MARISTANAV – dichiara l’ammiraglio Salvatore Mendicini, Coordinatore sanitario del Comando Interregionale Marittimo Sud – L’imminente stagione estiva rappresenta il periodo dell’anno in cui la richiesta di sangue aumenta notevolmente e la Marina Militare ancora una volta ha risposto presente alle necessità della Medicina Trasfusionale territoriale. Grazie ai consolidati rapporti di collaborazione, la ASL Taranto ha messo a disposizione il proprio personale a bordo di un’efficiente autoemoteca posizionata all’interno della base navale, agevolando con il contributo significativo di ufficiali medici e sottufficiali infermieri».

«Ringrazio la Marina Militare per la disponibilità – conferma Vito Gregorio Colacicco, commissario straordinario di Asl Taranto – L’alto numero di adesioni raccolto in queste due giornate conferma quanto sia fondamentale il gioco di squadra tra istituzioni per affrontare criticità come quella dell’emergenza sangue, particolarmente sentita nei mesi estivi. La collaborazione con la MM, già consolidata nel tempo, si conferma un esempio virtuoso di sinergia al servizio della salute pubblica».