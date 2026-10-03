Dopo Scampia e Corviale, il Red Bull 64 Bars Live arriva a Taranto

Lo show musicale, che ha attraversato le periferie di Napoli e Roma, questa sera animerà le case bianche del quartiere Paolo VI della Città dei due Mari

IL Red Bull 64 Bars Live è giunto alle quinta edizione. Kids Yugi, rapper originario di Massafra sarà uno dei protagonisti dell’ evento già sold- out da settimane.Tra gli altri: Sayf, Artie 5ive, Ele A e Redman, Nerissima Serpe e Papa V, con la direzione musicale affidata a Night Skinny



Lo spettacolo, che si terrà nel quartiere Paolo VI, aprirà alle ore 18 le porte e già dalle 18:30 partiranno i warm up show. Alle 21 invece inizia il vero e proprio Red Bull 64 Bars Live. Il format musicale hip-hop, nato nei Red Bull Studios in Nuova Zelanda, è diventato un punto di riferimento della scena rap italiana e internazionale.



Si sviluppa attraverso la regola delle 64 barre: ogni artista invitato deve scrivere ed eseguire esattamente 64 battute musicali consecutive.

“Senza filtri: Non ci sono ritornelli, non si usa l’auto-tune e non ci sono distrazioni digitali, solo la voce del rapper e la produzione di un beat maker”.

Lo show uscito dagli studi di registrazione per diventare un evento itinerante in piazze e quartieri d’ Italia, ha come obiettivo anche il ritorno alle origini: una prova tecnica pura che mette in mostra il talento, la scrittura e l’identità dell’artista. Le esibizioni, per chi non può partecipare dal vivo, vengono pubblicate sul canale YouTube ufficiale Red Bull Droppa e sulle piattaforme digitali.

