Ecco il primo Memorial Massimo Battista

Al New Faro Sport di San Vito Taranto si sta svolgendo l’evento fortemente voluto da Cira, Giovanni, Rosaria e Benedetta Battista per sostenere il reparto di Ematologia dell’Ospedale Moscati di Taranto

È in corso il Memorial Massimo Battista. Al New Faro Sport di San Vito Taranto si sta svolgendo l’evento fortemente voluto da Cira, Giovanni, Rosaria e Benedetta Battista per sostenere il reparto di Ematologia dell’Ospedale Moscati di Taranto, con il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, di cui Massimo era anima, voce e simbolo.

Dalle 18:30 si svolge il Torneo di calcio con la partecipazione di squadre composte da amici, ex colleghi e associazioni del territorio. Seguirà poi il dibattito sul tema “Le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali: criticità, procedure e prospettive”.

L’operaio, scomparso due anni fa di tumore, il 2 agosto 2012 denunciò i disagi degli operai ex Ilva. Ancora oggi, alla vigilia dell’ennesima settimana di tensione, le sue parole risuonano vive piu che mai.

Per contribuire alla causa si può effettuare una donazione tramite bonifico bancario intestato a: AIL – Sezione di Taranto – Organizzazione di Volontariato; IBAN: IT84G0538515801000000158094; Causale: Memorial Massimo Battista.