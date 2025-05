Elezioni Comunali 2025: primi dati dagli scrutini

Arrivano i primi risultati ufficiali dalle urne: dalle prime sezioni scrutinate, Bitetti è in vantaggio a Taranto e Zaccaro a Massafra

Arrivano i primi risultati ufficiali dalle urne per le elezioni comunali di Taranto. Le prime 5 sezioni su 191 scrutinate, delineano un quadro provvisorio ma indicativo della direzione del voto.

Su 1.194 voti finora conteggiati, il candidato Piero Bitetti risulta in vantaggio con 400 preferenze (33,50%). Segue Luca Lazzaro, che raccoglie al momento 296 voti (24,79%), mentre al terzo posto si piazza Francesco Tacente con 280 voti (23,45%).

Più distanziati gli altri candidati: Annagrazia Angolano ottiene 147 voti (12,31%), Mirko Di Bello ne conta 63 (5,28%) e Mario Cito 8 voti (0,67%).

Si tratta di dati ancora parziali, relativi a una piccolissima parte delle sezioni cittadine scrutinate, ma che iniziano a delineare le prime tendenze in vista del possibile ballottaggio.

Anche a Massafra, sono state scrutinate al momento solo 6 sezioni su 26. In vantaggio la candidata Giancarla Zaccaro con 3589 voti (46,48%), seguita da Emanuele Fisicaro che conta al momento 2376 voti (30,77%), mentre sono 1757 i voti (22,75%) raccolti da Giuseppe Losavio.

Aggiornamento ore 19:37

Sono 15 le sezioni scrutinate a Taranto su 191 totali. Il candidato Piero Bitetti resta avanti con 1824 voti (37,15%). Prosegue il testa a testa tra Francesco Tacente che conta 1226 voti (24,97%) e Luca Lazzaro, al momento al terzo posto con 1021 voti (20,79%).

Restano indietro gli altri candidati: Annagrazia Angolano ottiene 532 voti (10,84%), Mirko Di Bello ne conta 249 (5,07%) e Mario Cito 58 voti (1,18%).

Aggiornamento ore 21:20

A Taranto su 42 sezioni scrutinate, Piero Bitetti mantiene il vantaggio sugli altri candidati raccogliendo 6041 voti (37,48%). Dopo di lui, Francesco Tacente con 4256 voti (26,41%), Luca Lazzaro con 3081 voti (19,12%).

Poi ancora Annagrazia Angolano con 1754 voti (10,88%), Mirko di Bello con 805 preferenze (5%) e Mario Cito con 179 voti (1,11%).