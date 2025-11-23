Elezioni regionali, affluenza alle 12 pari all’8,53%: in calo rispetto al 2020

Nella provincia di Taranto il trend negativo risulta ancora più evidente: l’affluenza si attesta al 7,96%, contro l’11,23% registrato nella precedente tornata elettorale
Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, alle ore 12.00 del 23 novembre 2025, l’affluenza nelle tre regioni chiamate al voto per le elezioni regionali segna un calo rispetto alla precedente tornata elettorale. La percentuale più alta si è registrata in Veneto con il 10,11%, seguito dalla Puglia con l’8,53% e dalla Campania con l’8,25%.
Nella provincia di Taranto il dato risulta ancora più evidente: l’affluenza si attesta al 7,96%, contro l’11,23% rilevato nelle elezioni del 2020. Nel capoluogo ionico si registra una diminuzione di quasi quattro punti percentuali, passando dall’11,43% del 2020 al 7,02% rilevato quest’anno.