Elezioni regionali, affluenza alle 19 pari al 23,68%

In provincia di Taranto l’affluenza si attesta al 22,11%, contro il 25,67% del 2020. Alle 19 nel capoluogo ionico ha votato il 18,08% degli elettori: sei punti percentuali in meno rispetto al 24,33% della precedente consultazione
In Puglia prosegue il calo dell’affluenza alle urne per le elezioni regionali. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, alle 19 ha votato il 23,67% degli aventi diritto, in netto ribasso rispetto al 27,64% registrato nella precedente tornata.
Il dato negativo si riflette anche nelle altre regioni chiamate al voto: in Veneto l’affluenza si ferma al 29,28% (era al 35,66% nel 2020), mentre in Campania raggiunge il 25,76%, appena sotto il 26,38% registrato quattro anni fa.
