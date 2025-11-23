lunedì 24 Novembre 25
Elezioni regionali, affluenza alle ore 23 pari al 29,45. Dati ancora in calo

Elezioni regionali, affluenza alle 19 pari al 23,68%

CP -
In provincia di Taranto l’affluenza si attesta al 22,11%, contro il 25,67% del 2020. Alle 19 nel capoluogo ionico ha votato il 18,08% degli...
Elezioni regionali, affluenza alle 12 pari all’8,53%: in calo rispetto al 2020

CP -
Nella provincia di Taranto il trend negativo risulta ancora più evidente: l’affluenza si attesta al 7,96%, contro l’11,23% registrato nella precedente tornata elettorale Secondo i...
Rissa fuori da una discoteca, feriti due buttafuori: indaga la Polizia

CP -
Secondo le prime ricostruzioni, all’arrivo degli agenti i presunti aggressori si erano già dileguati. Sul posto è stato trovato soltanto uno dei due addetti...
