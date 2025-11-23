Elezioni regionali, affluenza alle ore 23 pari al 29,45. Dati ancora in calo

Ancora negativo il dato in provincia di Taranto, dove l’affluenza scende al 27,90% contro il 38,53% di quattro anni fa. Nel capoluogo ionico ha votato solo il 22,17% degli aventi diritto, dodici punti in meno rispetto al 34,95% registrato alla stessa ora nella precedente consultazione

Alla chiusura dei seggi, alle 23 di domenica 23 novembre, la Puglia si ferma al 29,45% di affluenza: quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al 39,89% registrato nel 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Nelle altre regioni al voto il dato è del 33,88% per il Veneto e il 31,71% per la Campania.

