Elezioni regionali, alle ore 15 affluenza pari al 41,86%

In provincia di Taranto l’affluenza scende al 40,62% contro il 55,75% della precedente tornata elettorale, perdendo quasi 15 punti percentuali. Nella città ionica ha votato solo il 33,59% degli aventi diritto, in calo rispetto al 50,57% delle scorse consultazioni

Oggi lunedì 24 novembre, alle 15, si sono chiusi i seggi per le elezioni regionali 2025. Continua il calo dell’affluenza come evidenziato nella serata di ieri. Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, la Puglia si ferma al 41,86% rispetto al 56,60% del 2020. Nelle altre regioni al voto il dato è del 44,44% per il Veneto e il 43,68 per la Campania.

In provincia di Taranto l’affluenza scende al 40,62% contro il 55,75% della precedente tornata elettorale, perdendo quasi 15 punti percentuali. Nella città ionica ha votato solo il 33,59% degli aventi diritto, in calo rispetto al 50,57% delle scorse consultazioni.