Emergenza siccità: l’emendamento di La Salandra per sostenere l’agricoltura

Un salvagente per le imprese pugliesi colpite dalle gravi conseguenze del cambiamento climatico. Confagricoltura: “Una boccata d’ossigeno”

La siccità che ha colpito la Puglia nei primi otto mesi del 2024 potrebbe trovare una risposta concreta nell’emendamento presentato dall’onorevole Giandonato La Salandra (FdI) al DL 208/2024. La proposta, che sta raccogliendo ampi consensi nel settore agricolo, permetterebbe alle aziende di accedere al Fondo di solidarietà nazionale anche in assenza di polizze assicurative agevolate.

L’estate 2024 si è rivelata una delle più devastanti per l’agricoltura pugliese, con danni che hanno interessato l’intera filiera produttiva. Il quadro è drammatico: il frumento ha registrato rese minime, mentre agrumi e alberi da frutto hanno subito una massiccia caduta prematura dei frutti. Non è andata meglio per gli ulivi, colpiti durante la delicata fase di allegagione, e per le colture ortive, molte delle quali non sono state nemmeno avviate per mancanza d’acqua. Il settore vitivinicolo, fiore all’occhiello della regione, rischia perdite superiori al 50% della produzione normale.

“La situazione è critica e richiede interventi immediati – evidenzia Confagricoltura Puglia – L’emendamento La Salandra rappresenta una boccata d’ossigeno per migliaia di imprese agricole che costituiscono l’ossatura dell’economia regionale.”

La proposta normativa si inserisce in un più ampio dibattito sulla gestione delle emergenze climatiche nel settore agricolo. Gli esperti sottolineano come sia necessario un approccio sistemico che includa sia misure di sostegno immediato sia strategie di lungo termine per affrontare i cambiamenti climatici.