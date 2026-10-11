Ex Ilva, AdI in AS prende le distanze dalle dichiarazioni di Cavallo

Pubblicato sui social da un dirigente del gruppo ieri ha provocato proteste sindacali

“Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria prende le distanze da qualsiasi dichiarazione non ufficiale, e soprattutto non rispettosa verso lavoratori e rappresentanti sindacali, che non costituisca la posizione istituzionale dell’Azienda. In una fase così delicata per il futuro degli stabilimenti e per migliaia di famiglie, è fondamentale preservare l’unità, il rispetto reciproco e il dialogo.

La complessità della situazione richiede responsabilità e coesione da parte di tutti, affinché ogni sforzo possa essere concentrato sulla ricerca di soluzioni a tutela dell’occupazione, dell’ambiente e della continuità industriale”. E’ quanto si afferma in una nota dell’azienda. Il riferimento è ad un post pubblicato su Fb da un dirigente del gruppo che ieri è stato contestato dai sindacati.

Nel post contestato, il dirigente ha affermato che “il popolo di lavoratori” si è “lasciato travolgere da chiacchiericcio, illusione e incompetenza”. E poi ha parlato del “comunicato dei cosiddetti sindacati (e non a caso con la s minuscola) che altro non è che un Manifesto funebre che trasforma la Siderurgia in Noderurgia”. (ANSA).