domenica 11 Ottobre 26
CP

Ex Ilva, AdI in AS prende le distanze dalle dichiarazioni di Cavallo

Primo Piano

Articoli Correlati

Obesità, dai nuovi farmaci alla qualità della vita: la sfida è multidisciplinare

CP -
A Valenzano esperti di nutrizione, endocrinologia e medicina di laboratorio hanno approfondito i diversi aspetti del percorso di cura, dal trattamento farmacologico al follow-up Le...
Read more

Controlli a Taranto, stop a due attività: irregolarità in un affittacamere e in un circolo

CP -
Il questore Michele Davide Sinigaglia dispone la cessazione delle attività dopo le verifiche della Divisione di Polizia Amministrativa. Contestate violazioni amministrative e sequestrati apparecchi...
Read more

Confartigianato Taranto, la sfida della cantieristica: “Non aspettiamo la fine della crisi ex Ilva”

CP -
L’associazione di categoria chiede di accelerare sulla diversificazione produttiva e di aprire un tavolo con Governo, Fincantieri e istituzioni locali. Sul tavolo la costruzione...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand