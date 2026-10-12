Ex Ilva, Bitetti non lascia soli i lavoratori

Il corteo ha visto arrivare il sindaco di Taranto e l’ onorevole Francesca Viggiano

È iniziata all’ alba di questa mattina, a Taranto, la mobilitazione dei lavoratori di Acciaieria in As, Ilva in As e dell’indotto. Lo sciopero è stato proclamato per 24 ore da Fim, Fiom, Uilm e Usb è in tutti siti del gruppo. È stato bloccato anche un tratto della statale 106, all’ altezza della raffineria Eni. I lavoratori e i sindacati chiedono garanzie, salute e occupazione. La misura della cassa integrazione proposta dal governo non convince nessuno. Anche il sindaco Bitetti sta sfilando al corteo tra i lavoratori: “Rimando al mittente con forza l’ idea che i lavoratori sarebbero contenti di andare in cassa integrazione. Qui c’è gente che vuole lavorare e che vuole avere la dignità”