Ex Ilva, stop area a caldo da domani

Saranno avviate anche le procedure per la Cig

A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto.

È quanto erge da una comunicazione inviata da Acciaierie d’Italia in As a prefetto, enti locali e forze dell’ordine.

La decisione viene ricondotta all’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell’esecuzione.

L’azienda annuncia inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. (Ansa)



