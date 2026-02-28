Ex Ilva, De Palma (Fiom): “Urso ha fallito. Intervenga Meloni”

‘Dice che il problema è la magistratura, non è così. Accordi disattesi’

“Registriamo una gestione fallimentare di una vertenza così importante per il Paese in cui in particolare il ministro Urso si è assunto la responsabilità di fare tutto da solo e oggi prova a dire che il problema è la magistratura.

No. Il problema sarà anche quello che sta succedendo dal punto di vista giudiziale, ma il primo problema è che in tutto questo tempo non ha realizzato nulla degli accordi che erano stati costruiti con le organizzazioni sindacali. E quando è saltato tutto lui ha proceduto da solo”. Lo ha detto il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma parlando della vertenza ex Ilva a margine della manifestazione contro il Ddl Bongiorno a Roma.

“Quindi, io penso che la presidente del Consiglio – ha aggiunto – ora deve avere la consapevolezza che, di fronte al fallimento della gestione della vicenda ex Ilva, deve presentarsi al tavolo di Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali e col sistema delle imprese per dare un futuro certo alla decarbonizzazione, all’occupazione e la produzione siderurgica del Paese”. (Ansa)