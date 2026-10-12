Ex Ilva, Decaro: “Esiste la strada di una fabbrica decarbonizzata”

Il governatore della Puglia: “ci aspettiamo risposte nel decreto”

“Per Taranto chiediamo certezze. Esiste una strada ed è quella di una fabbrica decarbonizzata: chiediamo di conoscere tempi e risorse, oltre ai piani sugli incentivi per attrarre nuovi investimenti che ci erano stati preannunciati ad agosto”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Ai lavoratori dell’ex Ilva che dalle prime ore di questa mattina sono in mobilitazione va la mia solidarietà e la vicinanza di tutta la Puglia” aggiunge. “Nel frattempo l’ex Ilva – prosegue Decaro – può e deve continuare a lavorare con le attività produttive del ‘processo a freddo’, che possono proseguire ed essere ampliate, e con la manutenzione e messa in sicurezza delle aree. Ci aspettiamo di trovare le risposte che Taranto aspetta, nel decreto che il governo sta preparando in queste ore. Con la sola cassa integrazione crolla il sistema economico e sociale della città”. (ANSA).