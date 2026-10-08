Ex Ilva, Decaro: “L’annuncio della cassa integrazione da parte di Adi aggrava la tensione”

Il presidente: “Il governo possa scongiurare questa ipotesi”

Le dichiarazioni del presidente Antonio Decaro

“Oggi, a poche ore dall’incontro del governo con i sindacati, Acciaierie d’Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, si affretta ad annunciare l’attivazione della cassa integrazione dei lavoratori con un tempismo che ha il solo effetto di aggravare la tensione in una situazione già drammatica e che rischia di ricadere solo sui lavoratori e sui territori dove lavorano. Ci auguriamo che nell’incontro con le rappresentanze sindacali, il governo possa scongiurare questa ipotesi, e che sia individuata già in questi giorni di incontri, una prospettiva solida per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, del nostro territorio e della filiera surgica del nostro Paese”.