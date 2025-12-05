Ex Ilva, dirigenti Uilm aggrediti a Genova da esponenti Fiom

Palombella (Uilm): “Ci aspettiamo una ferma condanna da parte della Fiom e di tutte le Istituzioni presenti”

“Esprimo una grande solidarietà – fa sapere Rocco Palombella, Segretario generale Uilm –

ai nostri dirigenti sindacali aggrediti, con calci e pugni, questa mattina a Genova da un gruppo numeroso di esponenti della Fiom, poco prima che potessero prendere parte a una diretta televisiva che doveva andare in onda su Rai 3. Condanniamo con forza e senza fraintendimenti queste azioni che si possono definire solo in un modo: sono atti terroristici che nulla hanno a che vedere con le azioni che un sindacato che difende persone dovrebbe tenere. Pur nelle divergenze, il sindacato ha sempre dimostrato grande responsabilità su questa vertenza a livello nazionale. Pertanto ci aspettiamo una ferma condanna da parte della Fiom e di tutte le Istituzioni presenti”.

“Quello che è accaduto a Genova, in luogo pubblico e alla presenza di alcuni media – aggiunge – è inspiegabile e non si deve mai più ripetere. Auguriamo una pronta guarigione ai nostri dirigenti sindacali che questa mattina si sono recati al pronto soccorso, con diverse ferite. A loro tutta la nostra vicinanza. La mia organizzazione continuerà la sua battaglia per la difesa di tutti gli stabilimenti ex Ilva con la massima serietà, come ha sempre fatto fino a oggi”.

