martedì 12 Agosto 25
CP

Ex Ilva, Emiliano a Roma: “Siamo qui per trovare un accordo”

Primo Piano

Articoli Correlati

San Pietro in Bevagna, scoperto lido abusivo: denunciato il titolare

CP -
I poliziotti nel comune di San Pietro in Bevagna, sul tratto di spiaggia antistante un ristorante della zona, hanno rilevato la presenza di un...
Read more

Giochi del Mediterraneo: pubblicati gli ultimi bandi, concluso l’iter per tutti gli impianti

CP -
Un risultato che segna un passo decisivo verso la realizzazione di tutti gli impianti per accogliere al meglio le competizioni del 2026 Si chiude oggi,...
Read more

Ex Ilva, il sindaco non parteciperà all’incontro a Roma

CP -
A poche ore dal vertice per discutere l’accordo di programma, Bitetti fa sapere che non sarà presente fisicamente all'incontro al Mimit: “non ha senso...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand