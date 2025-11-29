sabato 29 Novembre 25
CP

Ex Ilva, Emiliano chiede al Governo riqualificazione e gestione certa

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, presentato al Colle il ricorso contro l’Aia per l’ex Ilva

CP -
L'impugnazione denuncia "gravi violazioni ambientali e sanitarie", tra cui "carenze nella valutazione di impatto sanitario", "criticità nella valutazione del rischio", "violazioni del diritto europeo...
Read more

“L’ora di Taranto”: i cittadini in corteo contro l’ex Ilva

CP -
"Non esiste più alcuna contrapposizione fra salute e lavoro, perché mancano entrambi" Cittadini e associazioni sono in piazza oggi a Taranto per dire no al...
Read more

Ex Ilva, Confsal: “Siamo ai titoli di coda?”

CP -
Per il segretario provinciale Gianfranco Buttari è preoccupante la situazione di stallo in cui versa la vertenza ex Ilva C'è preoccupazione per lo stallo in...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand