Ex Ilva, Emiliano convoca sindacati e istituzioni a Bari

Al centro della riunione: processo di decarbonizzazione dello stabilimento, prospettive produttive e ipotesi di accordo di programma interistituzionale

Si terrà martedì 1° luglio, alle 10.00 nel Padiglione Regione Puglia della Fiera del Levante di Bari, un incontro istituzionale promosso dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sul futuro dell’ex Ilva di Taranto. Al centro della riunione, il processo di decarbonizzazione dello stabilimento, le prospettive produttive e l’ipotesi di accordo di programma interistituzionale attualmente in discussione con il governo.

All’incontro sono state invitate le principali organizzazioni sindacali metalmeccaniche, tra cui Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm, Ugl Metalmeccanici e Usb, oltre ai rappresentanti istituzionali e tecnici regionali coinvolti nel dossier.

La convocazione del Governatore della Puglia si inserisce in un momento particolarmente delicato per il futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto.

L’iniziativa arriva infatti a seguito delle richieste avanzate da sindaci di Taranto e Statte, dalla Provincia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che avevano sollecitato un confronto urgente con la Regione, dopo i recenti tavoli tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gli enti locali.