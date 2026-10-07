Ex Ilva, Eusider nella cordata

Il fondatore Anghileri, ufficializza la partecipazione: “Strategico preservare in Italia una capacità produttiva siderurgica”
“Preservare in Italia una capacità produttiva siderurgica è strategico per l’autonomia industriale del Paese, per la competitività dell’intera manifattura nazionale e per la tutela dell’occupazione. Con la partecipazione alla cordata vogliamo contribuire concretamente a una soluzione industriale per l’ex Ilva”, sottolinea Eufrasio Anghileri, fondatore con il fratello Antonio del gruppo Eusider. Il gruppo siderurgico della famiglia Anghileri ufficializza la partecipazione al progetto di cordata per l’ex Ilva promosso da Federacciai, guidato dal presidente Antonio Gozzi.
Con un fatturato consolidato di oltre un miliardo di euro e 1,2 milioni di tonnellate di acciaio lavorate ogni anno, dopo aver manifestato ad agosto la sua disponibilità ad aderire al progetto, Eusider si affianca così ufficialmente ai 14 produttori siderurgici italiani già aderenti alla cordata. L’iniziativa riguarda gli impianti dell’ex Ilva non interessati dal blocco dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto disposto dalla Corte d’Appello di Milano. (ANSA).